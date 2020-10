Sie folgt auf Peter Hilfiker, der per 31. März 2021 nach zehn Jahren an der Spitze der SZKB in den Ruhestand treten wird.Schwyz - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Susanne Thellung per 1. Februar 2021 zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt. Sie folgt auf Peter Hilfiker, der per 31. März 2021 nach zehn Jahren an der Spitze der SZKB in den Ruhestand treten wird. Die 46-jährige Susanne Thellung ist in Wädenswil aufgewachsen und studierte an der Universität St. Gallen Finanzen...

