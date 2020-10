Der EuroStoxx50 steigt am Montag bis zum späten Vormittag um 0,66 Prozent auf 3266,73 Punkte.Paris - Am europäischen Aktienmarkt gehen die Anleger verhalten optimistisch in die neue Woche. Der EuroStoxx50 stieg am Montag bis zum späten Vormittag um 0,66 Prozent auf 3266,73 Punkte. Allerdings konnten viele Aktien, die im Eurozonen-Leitindex enthalten sind, seitkurz vor 10.00 Uhr wegen technischer Probleme beim Börsenbetreiber Euronext nicht gehandelt werden. Der Euronext-Ausfall betraf...

Den vollständigen Artikel lesen ...