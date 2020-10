Generell sollten sich Marktteilnehmer in den kommenden Wochen auf eine anhaltende Achterbahnfahrt an den Märkten einstellen, kommentiert ein Händler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tut sich zum Wochenstart etwas schwer, sein anfängliches Tempo beizubehalten. Nach einem freundlichen Start hatte der Leitindex SMI seine Gewinne zunächst noch etwas ausgebaut, ist dann aber wieder auf das Eröffnungs-Niveau zurückgefallen und bewegt sich seither eher seitwärts. Generell sollten sich Marktteilnehmer in den kommenden Wochen auf eine anhaltende...

