Berlin - Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) hat die Bundesregierung davor gewarnt, sich in der Coronakrise "in falscher Sicherheit" zu wiegen. Neue Konjunkturzahlen von Eurostat zeigten zwar, dass der coronabedingte Konjunktureinbruch im zweiten Quartal geringer ausgefallen sei als im EU-Durchschnitt, dennoch verliere die Erholung an Schwung, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Montag.



Die Krise sei "noch lange nicht vorbei". Die deutsche Industrie produziere viele Investitionsgüter und habe einen hohen Exportanteil. Die weltweite Konjunkturschwäche und ausbleibende Investitionen seien für die exportorientierte Wirtschaft ein kräftezehrender Stresstest, so Lang. Die beschlossene Verlängerung der Absicherung von Exportgeschäften sei daher ein wichtiger Schutzschirm deutscher Unternehmen, "um diese schwere Krise zu überwinden", so der BDI-Hauptgeschäftsführer weiter.

