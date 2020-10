Der Streit um das Photovoltaik-Patent von Q Cells geht in die nächste Runde. Das Unternehmen hat beim Landgericht Düsseldorf ein Ordnungsmittelverfahren gegen Jinko eingeleitet und will auch eine Schadenersatzklage einreichen. Hanwha Q Cells GmbH hat rechtliche Schritte gegen die Jinko Solar GmbH eingeleitet. Nach Ansicht des Unternehmens hat Jinko gegen das Unterlassungsgebot des Landgerichts Düsseldorf verstoßen, das gegen Jinkos Solarprodukte in Deutschland erlassen wurde, die das Patent EP '689 ...

