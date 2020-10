Der EUR/JPY bewegt sich am Mehrtageshoch in der Nähe der 124,00 - Das nächste relevante Aufwärtsziel ist die Marke von 125,00 - Aufgrund der Verbesserung der Risikobereitschaft erfährt der EUR/JPY eine starke Aufwärtsbewegung und er zieht so Kaufinteresse auf sich. Wenn der Kaufdruck an Zugkraft gewinnt, wird erwartet, dass das Cross die nächste ...

