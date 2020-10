Die Stadtwerke München (SWM) erstellen für neu entstehende Bürogebäude in München-Ramersdorf die Wärme- und Kälteversorgung. Dabei nutzen sie auch die Energie des oberflächennahen Grundwassers. Vom Sommer 2021 an wird das gewonnene Grundwasser dann als Energiequelle zum Heizen und zum Kühlen eingesetzt. Erstmals Horizontalfilterbrunnen für Fernkälte Jetzt haben die Bohrarbeiten für insgesamt fünf Brunnen begonnen, die das Fernkälte-Netz speisen sollen. Sie werden jeweils 15 bis 20 Meter tief in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...