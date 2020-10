An der Wall Street haben die Anleger auch zu Wochenbeginn vorsichtig agiert.New York - An der Wall Street haben die Anleger auch zu Wochenbeginn vorsichtig agiert. Der Dow Jones Industrial schwankte am Montag um seinen Schlussstand vom Freitag und stand zuletzt 0,08 Prozent tiefer bei 28 584,31 Punkten. Einen Rückschlag auf ein Tief seit einer Woche hatte der US-Leitindex in der Vorwoche umgehend wett gemacht. Der marktbreite S&P 500 fiel am Montag um 0...

