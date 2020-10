Copa und Cogeca und MdEP Paolo De Castro unterstrichen das dringende Erfordernis einer schnellen Bereitstellung der Mittel aus dem Aufbauinstrument "Next Generation EU" (NGEU) für die Erholung des Landwirtschaftssektors und der ländlichen Gebiete der EU in der anhaltenden Coronavirus-Pandemie. Und auch einer ebenso raschen Annahme der GAP-Übergangsverordnung. The...

Den vollständigen Artikel lesen ...