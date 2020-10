Bis 2022 hat der Logistikkonzern grundsätzlich den Ehrgeiz, doppelt so schnell zu wachsen wie der Gesamtmarkt.Schindellegi - Kühne+Nagel schlägt sich in der Coronakrise unerwartet gut. Im dritten Quartal hat sich das Geschäft nicht nur erholt, der Gewinn wurde gar klar gesteigert. Dazu trug nebst dem Kostenmanagement der Firma allerdings auch ein positiver Einmaleffekt in der Luftfracht bei. Der Nettoumsatz ging im dritten Quartal derweil erneut zurück, allerdings nur noch leicht und zwar um 4...

Den vollständigen Artikel lesen ...