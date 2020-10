Am Schweizer Aktienmarkt kommt es am Dienstag im frühen Handel zu einem Kräftemessen zwischen Optimisten und Pessimisten.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt kommt es am Dienstag im frühen Handel zu einem Kräftemessen zwischen Optimisten und Pessimisten. Dabei gebe es derzeit genug Belastungsfaktoren, heisst es von Händlerseite. Neben den festgefahrenen Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturpaket, verlaufen auch die Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London alles andere als gut. Überlagert wird das alles...

Den vollständigen Artikel lesen ...