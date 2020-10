Connected Operations bricht Datensilos auf, damit Unternehmen ihre IoT-Investitionen maximieren und den Status quo von Vermögenswerten in nahezu Echtzeit über mehrere Standorte hinweg einsehen können.Frankfurt - ServiceNow (NYSE: NOW), ein Unternehmen für digitale Workflows, stellt Connected Operations vor, eine leistungsstarke neue Lösung, die IoT-Daten mit den digitalen Workflows von ServiceNow verbindet. Unternehmen sind so in der Lage, kritische Infrastrukturen zu überwachen und zu verwalten, eine schnellere Rendite aus ihren IoT-Investitionen zu erzielen und neue Geschäftsmodelle zu...

