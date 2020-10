So wie sich die App aktuell präsentiert, strahlt sie den Charme einer ungeheizten Kaserne aus.Der Bundesrat nimmt wieder mehr Einfluss auf das Geschehen und verschärft für die ganze Schweiz die Massnahmen. Der Fokus liegt auf der Maske mit neuer Tragepflicht in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden und sonst an vielen Orten. Leider verpasst er einmal mehr die Chance, ein vorhandenes, wirksames Mittel richtig einzusetzen: Die SwissCovid App. Von Helmuth Fuchs Freiwilligkeit ist eine tolle...

