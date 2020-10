Am Dienstagvormittag können weder die Bullen noch die Bären den Markt komplett für sich gewinnen.Zürich - Am Dienstagvormittag können weder die Bullen noch die Bären den Markt komplett für sich gewinnen. Vielmehr bewegt sich der Leitindex SMI seit dem Auftakt in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Montag. Manch ein Marktteilnehmer unkt bereits, es handle sich um die Ruhe vor dem Sturm. Dabei deuten die vorgelegten Zahlen auf eine starke Geschäftserholung im vergangenen Quartal hin.

Den vollständigen Artikel lesen ...