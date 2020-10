Der skandinavische Stromanbieter Tibber bietet jetzt auch in Deutschland einen Strom-Tarif für Smart-Meter an, bei dem der Strompreis stündlich an den aktuellen Einkaufspreis angepasst wird. Das lohnt sich besonders, wenn die Nutzer größere Lasten aus den teuren in die günstigen Zeiten schieben können wie bei Wärmepumpen oder Elektroautos. Tibber stellt kurz nach dem Start im Mai 2020 in Deutschland seinen Strom-Tarif für Smart-Meter vor. Es werden sowohl gängige Anbieter am Markt integriert als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...