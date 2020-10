Düsseldorf - Im Düsseldorfer Stadtteil Flingern-Süd ist am Dienstag ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 62-Jährige war am frühen Morgen beim Überqueren der Fahrbahn von einem abbiegenden Sattelkipper erfasst und im Anschluss mehrere Meter mitgeschleift worden, teilte die Polizei mit.



Der Lkw traf den Fußgänger auf Höhe der Rechtsabbiegespur mit dem hinteren Teil seines Fahrzeugs und überrollte mit den Hinterachsen. Das Opfer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, wurde aber kurz darauf von einem Streifenteam gestoppt. Er musste durch einen Notfallseelsorger betreut werden.



Die Unfallstelle wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen gesperrt. Die Polizei leitete weitere Ermittlungen ein.

