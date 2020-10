In einem offenen Brief an die Mitglieder von Bundestag und Bundesrat appelliert Eurosolar, die Energiewende voranzubringen und sie nicht länger zu behindern. Der EEG-Entwurf spiele die erneuerbaren Energien gegeneinander aus. Statt dessen müsse der Ausbau von Photovoltaik und Windenergie gleichzeitig beschleunigt werden. Gerade die Photovoltaik auf Gebäuden sei ein großer Hoffnungsträger.Eine "Offensive der Erneuerbaren" ist das Ziel eines offenen Brief von Eurosolar an die Mitglieder von Bundestag und Bundesrat. "Wir haben alle Mittel in der Hand, die Energiewende zu 100 Prozent erneuerbaren ...

