Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.736,95 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge sorgen sich die Anleger aufgrund stark steigender Fallzahlen vor einem erneuten flächendeckenden Lockdown. An der Spitze der Kursliste standen entgegen dem Trend die Anteilsscheine von MTU Aero Engines mit kräftigen Gewinnen von über drei Prozent, vor den Werten der Deutschen Bank und von Beiersdorf. Die Aktien von Fresenius Medical Care rangierten mit Kursverlusten von über fünf Prozent im Minus am Ende der Liste, hinter den Werten der Deutschen Börse und von Fresenius. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker.



Ein Euro kostete 1,1826 US-Dollar (+0,50 Prozent).

