Die Alibaba Goup gab am Montag, dem 19. Oktober, bekannt, sie wird etwa 3,6 Milliarden USD bezüglich der Sun Art Retail Group investieren, ein führender Hypermarkt- und Supermarktbetreiber in China, der seinen gesamten direkten und indirekten Anteil auf rund 72% anheben will. Diese Transaktion zeigt Alibabas fortgesetztes Engagement für Sun Art und seine "New...

