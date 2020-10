Der EUR/USD bleibt am Tageshoch von 1,1834 leicht positiv - Das Durchbrechen der fünf Wochen alten Trendlinie lenkt den Fokus der Bullen auf das wichtige Fibonacci-Retracement - Überkaufte RSI-Bedingungen können einen Pullback bis zur Unterstützung von 1,1810 auslösen - Der EUR/USD erhält am frühen Mittwoch in der nähe der 1,1830 Gebote, was einem ...

