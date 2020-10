Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ist am Mittwoch auf Mehrmonatshochs gestiegen und damit wurde der viertägige Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Rendite stieg auf 0,80%, den höchsten Stand seit dem 10. Juni, was einem Gewinn von 11 Basispunkten gegenüber dem am 15. Oktober beobachteten Tief von 0,69% entspricht, so die Daten von TradingView. ...

