FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.10.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1260 (1270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 120 (90) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9600 (9200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 223 (196) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3485 (3575) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3440 (3432) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3560 (3550) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1335 (1088) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 130 (165) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 15 (18) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 525 (550) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 950 (1070) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3288 (3179) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 6400 (5700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 3850 (3515) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 255 (248) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 440 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRITAX PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RESUMES METRO BANK PLC WITH 'BUY' - TARGET 73 PENCE - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2210 (2240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 870 (860) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2910 (2720) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1028 (1026) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SYNTHOMER TARGET TO 380 (350) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR RECKITT BENCKISER TO 8800 (8750) PENCE - UBS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 900 (880) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8750 (8600) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

