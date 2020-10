In einem Update der Internationalen Technologie Roadmap für Photovoltaik (ITRPV) haben die Autoren die wichtigsten Photovoltaik-Wafergrößen für die kommende Jahre identifiziert. Zudem wurde die Diskussion des Technologiereifegrads in die Studie aufgenommen. Bereits im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Diskussionen zu dem Trend bezüglich der Photovoltaik-Wafergrößen geführt, die in diesem Jahr fortgesetzt wurden. Der Bereich der Wafergrößen ist von einer Vielzahl unterschiedlicher Formate geprägt. ...

