Köln - Der FDP-Netzpolitiker Manuel Höferlin hat den Aufbau weiterer privater Corona-Warn-Apps begrüßt. Private Anbieter besäßen die Möglichkeit "Entwicklungen" voranzutreiben, sagte Höferlin am Mittwoch im Deutschlandfunk.



"Es ist ja ein offenes Projekt, da können viele andere Programmierer mitmachen, allerdings müssen sie von der Bundesregierung sozusagen freigeschaltet werden", so Höferlin. Er rede nicht von "Hunderten von Corona-Warn-Apps", sehe aber in einigen privaten Anwendungen für Smartphones die Möglichkeit, weitere Funktionen anbieten und User erreichen zu können. Beispielsweise Menschen unter 17 Jahren, denen es bisher nicht möglich sei die App zu installieren, so der FDP-Politiker. Auch die Internationalisierung der App bringe noch nicht den gewünschten Effekt: "Der Start, der jetzt gelaufen ist, das ist sehr minimalistisch, zwei oder drei Länder, mit denen man das jetzt machen kann - Frankreich ist beispielsweise nicht drin, einer unserer wichtigsten Nachbarn."



Technisch sehe er bei der internationalen Zusammenarbeit aber keine Probleme: "Auch da empfehle ich mal einen Blick auf Start-ups, die haben dafür auch schon eine Schnittstelle geschaffen."

