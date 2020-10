Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Dienstag um 4K Kontrakte gesunken ist. Das Volumen brach um 47,1K Kontrakte ein, die zweite Sitzung in Folge. Erdgas: 3,00 $ ist nicht weit entfernt Erdgas konnte am Freitag schnell die 2,90 $/MMBtu hinter sich lassen. Während weiterhin eine Bewegung zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...