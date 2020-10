Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 fällt um 1,46 Prozent auf 3180,70 Punkte.Paris - Angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen hat sich am Mittwoch die Stimmung an den europäischen Börsen stark eingetrübt. In vielen Ländern drohen Lockdown-Massnahmen, die den jeweiligen Volkswirtschaften weiter zusetzen dürften. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel um 1,46 Prozent auf 3180,70 Punkte. In Paris sackte der Cac 40 um 1,53 Prozent auf 4853,95 Punkte ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...