Die Schwarz Gruppe mit ihren Handelsunternehmen Lidl und Kaufland wird die Mitarbeiter in Deutschland erneut für ihren außergewöhnlichen Einsatz in der Coronavirus-Krise mit einem Bonus belohnen. Jeder Mitarbeiter in der Filiale, den Lagern, in den Fleischwerken erhält im Dezember einen Warengutschein im Wert von 200 Euro. "Die Kollegen in den Filialen haben seit...

Den vollständigen Artikel lesen ...