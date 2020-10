Deutschland bestätigte am Donnerstag 11.287 neue Coronavirus-Fälle und verzeichnete damit den bisher größten Anstieg an einem Tag, wie die neueste Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt. Die Gesamtzahl der Fälle liegt nun bei 392.049. Am Dienstag stieg die Zahl der Fälle um 7.830. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 30, so dass die Gesamtzahl ...

