Weiter scheuen Anleger in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen wegen der Gefahr weiterer Lockdown-Massnahmen das Risiko.Paris / London - Die Anleger an den europäischen Börsen bleiben in der Defensive. Weiter scheuten sie in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen wegen der Gefahr weiterer Lockdown-Massnahmen das Risiko. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gab am am Donnerstagmittag um 0,61 Prozent auf 3161,24 Punkte nach, womit er auf den vierten Verlusttag in dieser Woche zusteuert. Zwischenzeitlich war er unter...

