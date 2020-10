Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller will, dass die Photovoltaik wieder zum starken Motor für die Energiewende und Klimaschutz wird. Die derzeit installierte Photovoltaik-Leistung soll von heute 11 GW bis zum Jahr 2030 verdoppelt werden. Mit einem Anteil von knapp 10 Prozent an der Bruttostromerzeugung ist die Photovoltaik die stärkste erneuerbare Energiequelle in Baden-Württemberg. Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und in der Fläche vermeiden rund 3,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...