In Wildpoldsried können private Anlagenbesitzer ihren Photovoltaik-Strom sowie Flexibilitäten von Batteriespeichern oder Wärmepumpen jetzt direkt an lokale Verbraucher vermarkten. Möglich macht das ein Blockchain-Projekt von Siemens und dem Allgäuer Überlandwerk.Eine lokale Handelsplattform für vor Ort erzeugten Strom ist am Donnerstag in Wildpoldsried ans Netz gegangen. In der bayerischen Gemeinde mit ungefähr 2600 Einwohnern sind unter anderem rund 5,3 Megawatt Photovoltaik und 18 Megawatt Windenergie installiert. Insgesamt wird in Wildpoldsried aus erneuerbaren Quellen das Siebenfache dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...