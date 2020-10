Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Mittwoch um 19,6K Kontrakte gestiegen ist, nachdem es 4 Tage in Folge zu einem Rückgang kam. Das Volumen legte den dritten Tag in Folge zu und zwar um 1,5K Kontrakte. WTI bereit für Test der 39,00 $ Der moderate WTI Pullback ging am Dienstag mit einem Anstieg ...

