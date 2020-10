Berlin - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Kollegen in der Politik dazu aufgerufen, bei Vorschlägen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie den Fokus auf den praktischen Nutzen zu legen. "Corona bleibt eine große Bedrohung. Deshalb ist es nicht klug, täglich neue unausgegorene Vorschläge zu machen, die oft eher der eigenen Profilierung dienen als dazu, die Pandemie wirksam einzudämmen", schrieb der Bundesfinanzminister am Donnerstagnachmittag auf Twitter.



Die Beschlüsse von Regierung und Ländern würden nur akzeptiert werden und wirken, wenn sie "gut erklärt und gemeinsam vertreten" würden. "Alle sind aufgefordert, sich an die Regeln zu halten, die im Übrigen auch kontrolliert werden müssen, überall. Im Moment können wir uns nur mehr Disziplin wünschen - von allen Beteiligten, auch von der Politik", so der Kanzlerkandidat der SPD.

