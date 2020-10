Am Nachmittag sorgte dann zunächst eine erneut schwächere Wall Street für einen Dämpfer bevor die Hoffnung auf das Hilfspaket stützten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit einem leichten Plus beendet, nachdem im späten Handel einmal mehr Hoffnungsfunken auf ein US-Hilfspaket gestützt hatten. Nach einem klar negativen Start erholten sich die Kurse zusehends. Nach den Rücksetzern der vergangenen Tage würden die tieferen Kurse wieder zum Einstieg genutzt, hiess es am Markt. Am Nachmittag sorgte dann...

