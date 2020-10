Während Bund und Kantone am Donnerstag über die nächsten Schritte diskutierten, sprach Deutschland wegen der Fallzahlen für die Schweiz eine Reisewarnung aus.Bern - In der Schweiz sollen die Schrauben im Kampf gegen das Coronavirus enger gezogen werden. Während Bund und Kantone am Donnerstag über die nächsten Schritte diskutierten, sprach Deutschland wegen der Fallzahlen für die Schweiz eine Reisewarnung aus. Der Bundesrat habe für kommenden Mittwoch neue Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus auf Bundesebene vorgesehen...

Den vollständigen Artikel lesen ...