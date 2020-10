Deutschland meldete am Freitag 11.242 neue Coronavirus-Fälle und überschritt damit zum zweiten Mal in Folge die 11K-Marke, wie die jüngsten Statistiken des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen. Die Gesamtzahl der Fälle liegt nun bei 403.291. Am Donnerstag stieg die Zahl der Fälle um 11.287 - der größte tägliche Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen. ...

