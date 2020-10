Die Steiner AG entwickelt im Zuger Quartier Hasenbüel zwei Wohnbauten, die sich idealtypisch ins Siedlungsbild einfügen.Zürich - Die Steiner AG entwickelt im Zuger Quartier Hasenbüel zwei Wohnbauten, die sich idealtypisch ins Siedlungsbild einfügen. «Floating Gardens», so der Name des Projekts, überzeugt durch eine harmonische Anbindung an Wald, Wiese und Landwirtschaftszone. Das Zürcher Architekturbüro «Wild Bär Heule» wird anspruchsvolle Aufgabe adäquat umsetzen. Deren Entwurf wurde im Rahmen eines...

