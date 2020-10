Beatmungsgeräte sind in der Corona-Krise essenziell für die Behandlung von Patienten. Die Sorge ist weiterhin groß, dass Beatmungsplätze in den Krankenhäusern knapp werden könnten, wenn sich die Ausbreitung weiter beschleunigt. Durch die aktuell hohen Bedarfe stoßen Unternehmen aus der Medizintechnik an die Belastungsgrenzen. Das Beatmungssystem, das der EMS-Dienstleister Limtronik aktuell fertigt, besteht aus zwei Geräten, die einander ergänzen. Das kompakte und autark von Strom- und Gaszufuhr nutzbare erste Gerät ist sowohl für den Notfalleinsatz als auch zur Beatmung im Rettungswagen und Hubschrauber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...