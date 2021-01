Das Unternehmen BtX energy bietet Wasserstoffproduktionsstätten für Biogasanlagen an. Ziel ist es, anhand der Region Hof gemeinsam mit den regionalen Playern ein Beispielkonzept für die Erzeugung und die Nutzung grünen Wasserstoffs aufzulegen, das anschließend national adaptiert werden kann. Die BtX energy GmbH, eine Unternehmensgründung an der Hochschule Hof, bietet unterschiedliche Verfahren für regionalen Wasserstoff aus Biomasse an. Neben dem Vertrieb schlüsselfertiger Anlagen zur Dampfreformierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...