Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 legt am späteren Vormittag um 0,68 Prozent auf 3192,93 Punkte zu.Paris - Nach einem zurückhaltenden Handelsstart haben die europäischen Börsen am Freitag Fahrt aufgenommen und zugelegt. Die bislang insgesamt schwache Börsenwoche könnte jedoch immer noch versöhnlich enden. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 legte am späteren Vormittag um 0,68 Prozent auf 3192,93 Punkte zu. Im Wochenverlauf deutet sich aktuell ein Minus von rund eineinhalb Prozent an.

Den vollständigen Artikel lesen ...