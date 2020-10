Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Donnerstag um 12K Kontrakte gesunken ist. Das Volumen baute die schwankende Aktivität mit einem Rückgang um 99K Kontrakte aus. Erdgas kann 3,00 $ erneut testen Die Preise für Erdgas erreichten am Donnerstag ein neues Jahreshoch bei 3,05 $/MMBtu, aber der ...

