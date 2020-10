Im Kanton Zürich werden die Massnahmen vorerst nicht weiter verschärft. Die Romandie hingegen zieht die Zügel an.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 6634 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert worden. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wurden 25'061 Tests vorgenommen. Die Positivitätsrate beträgt somit 26,5 Prozent. Corona hat weitere zehn Menschen in der Schweiz das Leben gekostet und 117 Personen wurden neu hospitalisiert.

