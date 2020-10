"Ich denke, dass eine Brexit-Einigung erzielt werden kann", sagte der irische Außenminister Simon Coveney am Freitag. Er fügte hinzu: "Wir haben einen Prozess, der jetzt wieder in Gang gekommen ist". "Die Fragen, die den Abschluss eines Handelsabkommens verhindern, sind immer noch sehr präsent", sagte Coveney. Weitere Zitate "Das Vertrauen in Großbritannien ...

