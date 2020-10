Berlin - Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, ist bei rasant steigenden Corona-Zahlen dagegen, dass die CDU in sechs Wochen 1.001 Delegierte für einen Parteitag versammeln will, um einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen. "Wenn die CDU auf ein flughafengroßes Feld gehen würden, wäre der Parteitag vielleicht vertretbar", sagte Montgomery der RTL/n-tv-Redaktion.



"Aber nein, es ist nicht zu verantworten. Wenn wir Fußballspiele absagen, wenn wir Sonderregelungen treffen, halte ich einen Parteitag mit 1.001 Delegierten und dem ganzen Tross drumherum für momentan nicht machbar", so der Weltärztepräsident.

