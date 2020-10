Die Zahl der Covid-19-Fälle nimmt in ganz Europa weiter zu. Italien meldete am Freitag mit 19.143 Fällen einen neuen Rekord, gestern waren es 16.079 und vor einer Woche rund 10.000 Fälle. Auch die Fälle in den Niederlanden erreichten einen Rekord. Sie stiegen zum ersten Mal über 10.000. Großbritannien meldete 20.530 Fälle, weniger als am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...