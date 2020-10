Berlin - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) ruft die jüngere Generation zur Geduld auf. "Ich verstehe alle, die jeden Tag voll auskosten, die feiern und Freunde treffen wollen", sagte der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten dem Nachrichtenportal Watson.



Doch es werde noch einige Zeit dauern, bis eine wirksame Impfung zur Verfügung stehe und man Corona ignorieren könne. Scholz appellierte an die jungen Menschen: "Ich sehe, was viele von Euch schon leisten, weil Ihr verzichtet, weil Ihr anpackt, weil Ihr Eure Eltern, Eure Großeltern und Eure Nachbarn unterstützt. Lasst uns das Beste aus dieser vertrackten Pandemie-Lage machen. Wenn wir vernünftig sind, zusammenhalten und aufeinander achten, kriegen wir das gemeinsam schon hin."



Jeder könne seinen Beitrag leisten, damit wir weiter vergleichsweise glimpflich durch die Coronakrise kommen. "Die aktuellen Einschränkungen zum Schutz vor Corona sind für viele nervig, für andere bedrückend und für wieder andere auch wirtschaftlich eine Zumutung. Leider sind sie nötig, um Schlimmeres zu verhindern. Wir sollten weiter alles tun, um die zu schützen, die wir lieben und deren Gesundheit uns wichtig ist. Und es gibt eine Zeit nach Corona - und darauf sollten wir uns alle freuen."



Die aktuellen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung richten sich mit Sperrstunden und Alkoholverboten in erhöhtem Maße an Jugendliche und junge Menschen, die zuletzt verstärkt in der Kritik standen, das Virus weiterzutragen. Gegenüber dem Nachrichtenportal Watson haben nun zahlreiche Spitzen-Politiker junge Menschen aufgefordert, verantwortungsvoll zu sein.

