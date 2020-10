Snap ISIN: US83304A1060 hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 04. Oktober zum Kauf vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir unter anderem geschrieben: "Wir sehen im Chartbild eine Tassenformation, die bereits mit der Henkelbildung in einem fortgeschrittenen Stadium ist. Gelingt der nachhaltige Ausbruch, warten Kursgewinne."Am 18. Oktober hatten wir noch einmal nachgefasst und mitgeteilt: "SnapChat ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...