Beim Vertical Farming wächst Gemüse übereinander in mehreren Etagen - häufig ganz ohne Sonnenlicht. Ist die vertikale Lebensmittelproduktion in der Stadt die Zukunft der Landwirtschaft oder nur ein Science-Fiction-Wunschtraum? Gemüse und Obst, das auf wenigen Quadratmetern, übereinander in mehreren Etagen wächst: das nennt man vertikale Landwirtschaft, wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...