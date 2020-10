Die Erholung des EUR/USD vom September-Tiefs hat an einem wichtigen Fibonacci-Widerstand eine Pause eingelegt. - Ein Ausbruch wird die Rallye wahrscheinlich in Richtung 1,20 beschleunigen - Die EUR/USD Bullen haben es den vierten Handelstag in Folge schwer, den wichtigen Fibonacci-Widerstand zu überwinden. Das Paar handelt derzeit weitgehend unverändert ...

