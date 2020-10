Der starke Anstieg an Neuinfizierten und die drohende Überlastung der Spitäler haben die Kantone Appenzell-Ausserrhoden und Schwyz zu einer Verschärfung ihrer Massnahmen bewogen.Bern - Der starke Anstieg an Neuinfizierten und die drohende Überlastung der Spitäler haben die Kantone Appenzell-Ausserrhoden und Schwyz zu einer Verschärfung ihrer Massnahmen bewogen. Sie warten nicht auf den Bundesrat, der erst für nächsten Mittwoch neue Massnahmen in Aussicht gestellt hat. Die Kritik am schweizweiten Massnahmen-Flickenteppich ist in den vergangenen Tagen wieder lauter geworden.

